В Саратовской области преступник отдаст 78 тыс. рублей за проломленную голову человека
Такое решение принял суд
Изменить размер текста:
Суд удовлетворил иск прокурора Базарно-Карабулакского района о взыскании средств, затраченных на лечение потерпевшего.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, по вине 42-летнего осужденного 47-летний гражданин получил травму головы. Ему пришлось лечиться в двух городских больницах — №№1 и 9.
На лечение потерпевшего потребовалось более 78 тыс. рублей, взятых из медицинской страховки.
В соответствии с федеральным законом возмещать эти деньги должен тот, кто причинил вред, поэтому суд принял решение, что компенсацию отдаст злоумышленник.
ИСТОЧНИК KP.RU