В Саратовской области преступник отдаст 78 тыс. рублей за проломленную голову человека

СЕГОДНЯ 12:00 2019-05-06T12:44:10+03:00

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Суд удовлетворил иск прокурора Базарно-Карабулакского района о взыскании средств, затраченных на лечение потерпевшего.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, по вине 42-летнего осужденного 47-летний гражданин получил травму головы. Ему пришлось лечиться в двух городских больницах — №№1 и 9.

На лечение потерпевшего потребовалось более 78 тыс. рублей, взятых из медицинской страховки.

В соответствии с федеральным законом возмещать эти деньги должен тот, кто причинил вред, поэтому суд принял решение, что компенсацию отдаст злоумышленник.

ИСТОЧНИК KP.RU