Приставы конфисковали у должника из Балашова 566 литров спирта
Алкоголь будет уничтожен
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В Балашове Саратовской области приставы изъяли у должника контрафактный алкоголь.
Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона, 566,08 литра спиртосодержащей жидкости были конфискованы по решению суда. Алкоголь был разлит в 116 бутылок без этикеток и иной маркировки.
Управление приставов направило заявку в контролирующий орган о вывозе продукции для дальнейшего уничтожения.
Конфискованный спирт приставы передали АО «Росспиртпром».
ИСТОЧНИК KP.RU