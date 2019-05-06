Приставы конфисковали у должника из Балашова 566 литров спирта

СЕГОДНЯ 11:55 2019-05-06T12:00:51+03:00

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В Балашове Саратовской области приставы изъяли у должника контрафактный алкоголь.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона, 566,08 литра спиртосодержащей жидкости были конфискованы по решению суда. Алкоголь был разлит в 116 бутылок без этикеток и иной маркировки.

Управление приставов направило заявку в контролирующий орган о вывозе продукции для дальнейшего уничтожения.

Конфискованный спирт приставы передали АО «Росспиртпром».

ИСТОЧНИК KP.RU