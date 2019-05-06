В Балашове инвалиды не могли попасть в здание администрации

СЕГОДНЯ 11:01 2019-05-06T11:08:03+03:00

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Прокуратура Балашова и местное представительство Всероссийского общества инвалидов выявили нарушения исполнения законодательства при предоставлении правовых и социальных гарантий инвалидам.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, маломобильные граждане не могли попасть в здание районной администрации, потому что там не было тактильных направляющих полос, информационных мнемосхем на входе и контрастных обозначений верхних и нижних ступеней лестниц.

После внесенного в адрес районного главы представления нарушения устранили.

ИСТОЧНИК KP.RU