В Балашове инвалиды не могли попасть в здание администрации
Сейчас эти нарушения устранены
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Прокуратура Балашова и местное представительство Всероссийского общества инвалидов выявили нарушения исполнения законодательства при предоставлении правовых и социальных гарантий инвалидам.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, маломобильные граждане не могли попасть в здание районной администрации, потому что там не было тактильных направляющих полос, информационных мнемосхем на входе и контрастных обозначений верхних и нижних ступеней лестниц.
После внесенного в адрес районного главы представления нарушения устранили.
ИСТОЧНИК KP.RU