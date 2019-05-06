В Федоровском районе подросток без прав на иномарке насмерть сбил юношу
Авария произошла ночью
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Вчерашней ночью, 5 мая, в 00:25 на 1-м км трассы Первомайское — Тельмана Федоровского района 16-летний подросток без прав на Kia Spectra сбил 18-летнего юношу.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, водитель выехал на полосу встречного движения, и под его колеса угодил парень, на одежде которого не было световозвращающих элементов.
Пострадавший скончался до приезда «скорой помощи».
ИСТОЧНИК KP.RU