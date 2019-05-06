Нерадивого отца из Энгельса обязали отдать 43 тыс. рублей по алиментам
Еще мужчина отдал неустойку
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Проверка прокуратуры показала, что 41-летний житель Ртищево не выплачивал никаких средств на содержание своего сына с марта 2018 по январь 2019 года.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, сумма долга превысила отметку в 40 тыс. рублей.
Прокурор обратился с иском в суд с взысканием с нерадивого отца неустойки в 0,1% от суммы невыплаченых алиментов за каждый день просрочки, 13 тыс. рублей.
Требования суда удовлетворены.
ИСТОЧНИК KP.RU