Нерадивого отца из Энгельса обязали отдать 43 тыс. рублей по алиментам

СЕГОДНЯ 10:18 2019-05-06T10:18:12+03:00

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Проверка прокуратуры показала, что 41-летний житель Ртищево не выплачивал никаких средств на содержание своего сына с марта 2018 по январь 2019 года.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, сумма долга превысила отметку в 40 тыс. рублей.

Прокурор обратился с иском в суд с взысканием с нерадивого отца неустойки в 0,1% от суммы невыплаченых алиментов за каждый день просрочки, 13 тыс. рублей.

Требования суда удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU