На «Туриаду» потратят 8 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:39 2019-05-06T09:39:12+03:00

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В пресс-центре правительства Саратовской области сегодня обсудили проведение спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», пресс-конференцию провела председатель комитета по туризму Виктория Бородянская и первый замминистра спорта Андрей Абрашкин.

Участие в «Туриаде» примут учащиеся от 16 до 25 лет. Студенты начали подготовку уже полтора месяца назад.

На вопрос об объемах и источниках финансирования этого слета молодежи в Хвалынске, организаторы пресс-конференции ответить оперативно не смогли. Впоследствии в минспорта уточнили, что предусмотрена сумма в размере восьми млн рублей. Деньги выделяют региональный бюджет, полномочное представительство президента в ПФО и внебюджетные источники.

Андрей Абрашин заверил, что финансирование заложено на уровне прошлого года.

Напомним, «Туриада» пройдет в Хвалынске с 14 по 17 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU