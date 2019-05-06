Жители Краснокутского района три месяца переплачивали за воду
Виновника ситуации дисквалифицировали на полгода
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Прокуратура Краснокутского района выяснила, что МУП «Лебедевское» нарушало законодательства в жилищно-коммунальной сфере.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, жители, которых обеспечивает это предприятие, с января по март 2019 платили за питьевую воду по тарифу, ставшему недействительным с начала года.
На директора организации завели административное дело и дисквалифицировали на полгода.
ИСТОЧНИК KP.RU