Жители Краснокутского района три месяца переплачивали за воду

СЕГОДНЯ 09:34 2019-05-06T10:39:02+03:00

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Прокуратура Краснокутского района выяснила, что МУП «Лебедевское» нарушало законодательства в жилищно-коммунальной сфере.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, жители, которых обеспечивает это предприятие, с января по март 2019 платили за питьевую воду по тарифу, ставшему недействительным с начала года.

На директора организации завели административное дело и дисквалифицировали на полгода.

ИСТОЧНИК KP.RU