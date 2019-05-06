В Солнечном парень украл велосипед и сдал в ломбард

СЕГОДНЯ 09:15 2019-05-06T09:15:29+03:00

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Полиция поселка Солнечный раскрыла кражу велосипеда у 37-летней женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 27 апреля около 17:00 кто-то угнал ее двухколесного коня, который стоял у дома на улице Антонова.

Сумма ущерба составила 5 тыс. рублей.

По подозрению в краже задержали 24-летнего молодого человека. Он признался, что взял чужое и сдал велосипед в ломбард.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU