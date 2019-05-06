В Солнечном парень украл велосипед и сдал в ломбард
Его задержали
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Полиция поселка Солнечный раскрыла кражу велосипеда у 37-летней женщины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 27 апреля около 17:00 кто-то угнал ее двухколесного коня, который стоял у дома на улице Антонова.
Сумма ущерба составила 5 тыс. рублей.
По подозрению в краже задержали 24-летнего молодого человека. Он признался, что взял чужое и сдал велосипед в ломбард.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU