В Энгельсе парень взломал сканером чужую легковушку ради планшета

СЕГОДНЯ 08:53 2019-05-06T09:27:55+03:00

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Полиция Энгельсского района раскрыла кражу планшета у 53-летнего жителя села Кочетное в Ровенском районе.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 18 января в 16:30 кто-то с помощью сканера взломал его ВАЗ-21214, припаркованный у торгового центра на площади Ленина, и украл планшет марки Navitel стоимостью 5 тыс. рублей.

По подозрению в краже задержали 27-летнего мужчину, который пока еще ни разу не привлекался к уголовной ответственности.

У него изъяли сканер, завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU