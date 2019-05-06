В Балакове женщина проехалась в такси и лишилась денег, наушников и телефона

СЕГОДНЯ 08:43 2019-05-06T09:25:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В отдел полиции Балаковского района в 00:28 23 апреля поступило заявление о краже от 23-летней женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по ее словам, 21 апреля она заказала такси, чтобы уехать из развлекательного центра на улице 30 лет Победы. В машине гражданка оставила сумку с телефоном Samsung Galaxy S8, наушниками и деньгами. Сумма ущерба превысила отметку в 54 тыс. рублей.

По подозрению в краже задержали 37-летнего мужчину, который уже сидел в тюрьме.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде, а похищенное изъяли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Саратовчанка обнаружила пропажу телефона после поездки в такси

Полиция нашла вора

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU