В Балакове женщина проехалась в такси и лишилась денег, наушников и телефона
В отдел полиции Балаковского района в 00:28 23 апреля поступило заявление о краже от 23-летней женщины.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по ее словам, 21 апреля она заказала такси, чтобы уехать из развлекательного центра на улице 30 лет Победы. В машине гражданка оставила сумку с телефоном Samsung Galaxy S8, наушниками и деньгами. Сумма ущерба превысила отметку в 54 тыс. рублей.
По подозрению в краже задержали 37-летнего мужчину, который уже сидел в тюрьме.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде, а похищенное изъяли.
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ИСТОЧНИК KP.RU