2019-05-06T09:24:27+03:00
Общество

Саратовские спортсмены стали победителями Кубка России по судомодельному спорту

Состязание прошло в классах скоростных моделей
Дарья Вострикова
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С 30 апреля по 5 мая в Коломне прошел Кубок России по судомодельному спорту в классах скоростных моделей.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, всего в состязаниях приняли участие более 100 спортсменов из 17 регионов России.

Среди саратовских спортсменов награду получили трое. Павел Кузьмин пришел на середину пьедестала в классе моделей Mini Mono и завоевал первое место в классе моделей Mini Hydro. Это же место, но в классе моделей Fsr E занял Александр Парамонов. Он же взял «серебро» класса Fsr E.

«Бронза» класса моделей F1-V3,5 досталась Сергею Стрельцову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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