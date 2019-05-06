Саратовские спортсмены стали победителями Кубка России по судомодельному спорту
С 30 апреля по 5 мая в Коломне прошел Кубок России по судомодельному спорту в классах скоростных моделей.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, всего в состязаниях приняли участие более 100 спортсменов из 17 регионов России.
Среди саратовских спортсменов награду получили трое. Павел Кузьмин пришел на середину пьедестала в классе моделей Mini Mono и завоевал первое место в классе моделей Mini Hydro. Это же место, но в классе моделей Fsr E занял Александр Парамонов. Он же взял «серебро» класса Fsr E.
«Бронза» класса моделей F1-V3,5 досталась Сергею Стрельцову.
ИСТОЧНИК KP.RU