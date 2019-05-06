В Энгельсе шесть раз судимый мужчина лишил молодую девушку велосипеда

СЕГОДНЯ 08:21 2019-05-06T09:21:21+03:00

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В отдел полиции Энгельсского района 27 апреля в 13:20 с заявлением о краже обратилась 22-летняя девушка.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по ее словам, с 21 по 24 апреля кто-то унес велосипед марки Polo and bike из подъезда одного из домов на Комсомольской улице.

Сумма ущерба составила 20 тыс. рублей.

По подозрению в краже задержали 34-летнего рецидивиста, который успел уже шесть раз побывать в тюрьме.

Похищенное у него изъяли, а самого мужчину поместили под подписку о невыезде ждать решения уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU