Сгоревший в Москве самолет вернулся из рейса в Саратов

СЕГОДНЯ 08:17 2019-05-06T09:20:36+03:00

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Самолет Sukhoi Superjet 100-95B, который накануне сгорел в аэропорту Шереметьево в Москве, перед роковым вылетом прибыл из Саратова.

Как сообщает портал Flightradar24, воздушное судно прилетело из Москвы в Саратов в 12:03, отправилось обратно в 13:20 и уже потом попыталось отправиться в Мурманск, когда и случилась трагедия.

По факту возгорания самолета возбуждено уголовное дело. Сейчас официально подтверждена гибель 41 человека из 78. Следователи ведут опросы потерпевших, будет изучена документация.

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ИСТОЧНИК KP.RU