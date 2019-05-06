Сгоревший в Москве самолет вернулся из рейса в Саратов
Погиб 41 человек
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Самолет Sukhoi Superjet 100-95B, который накануне сгорел в аэропорту Шереметьево в Москве, перед роковым вылетом прибыл из Саратова.
Как сообщает портал Flightradar24, воздушное судно прилетело из Москвы в Саратов в 12:03, отправилось обратно в 13:20 и уже потом попыталось отправиться в Мурманск, когда и случилась трагедия.
По факту возгорания самолета возбуждено уголовное дело. Сейчас официально подтверждена гибель 41 человека из 78. Следователи ведут опросы потерпевших, будет изучена документация.
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ИСТОЧНИК KP.RU