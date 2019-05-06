В Вольске мужчина забил собутыльника табуретом
В Вольске Саратовской области завершено расследование уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло гибель человека.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, обвиняемый — 59-летний местный житель.
Следствие считает, что в ночь на 28 февраля он с двумя приятелями распивал спиртное у себя дома. Один из гостей, 58-летний мужчина, поссорился с хозяином, и они обменялись взаимными оскорблениями.
Конфликт перерос в драку, и 59-летний гражданин сначала ударил гостя кулаком в лицо, а потом табуретом по голове и телу.
Несмотря на то, что потерпевший упал, хозяин со вторым гостем продолжили пьянствовать.
Мужчину нашла сестра владельца дома только 2 марта. Она вызвала «скорую помощь», но после госпитализации пострадавший скончался в больнице.
Экспертиза установила, что причиной смерти стала тупая травма головы.
Подозреваемый задержан, он признал свою вину и был арестован. Дело передано прокурору.
ИСТОЧНИК KP.RU