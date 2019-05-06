2019-05-06T09:16:26+03:00
Происшествия

В Вольске мужчина забил собутыльника табуретом

Он признался в содеянном
Екатерина Семенова
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В Вольске Саратовской области завершено расследование уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло гибель человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, обвиняемый — 59-летний местный житель.

Следствие считает, что в ночь на 28 февраля он с двумя приятелями распивал спиртное у себя дома. Один из гостей, 58-летний мужчина, поссорился с хозяином, и они обменялись взаимными оскорблениями.

Конфликт перерос в драку, и 59-летний гражданин сначала ударил гостя кулаком в лицо, а потом табуретом по голове и телу.

Несмотря на то, что потерпевший упал, хозяин со вторым гостем продолжили пьянствовать.

Мужчину нашла сестра владельца дома только 2 марта. Она вызвала «скорую помощь», но после госпитализации пострадавший скончался в больнице.

Экспертиза установила, что причиной смерти стала тупая травма головы.

Подозреваемый задержан, он признал свою вину и был арестован. Дело передано прокурору.

ИСТОЧНИК KP.RU

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