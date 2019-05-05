В Вольске пенсионерка отдала мошеннице-соседке 40 тыс. рублей
Аферистка сказала, что живет в соседнем подъезде
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В Вольске Саратовской области 81-летняя женщина лишилась крупной суммы, доверившись мошеннице.
- В полицию пенсионерка обратилась 4 мая. Она рассказала, что незнакомка представилась соседкой по дому, якобы они живут в соседних подъездах. Аферистка попросила в долг до вечера 40 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Старушка поверила и дала деньги, а когда их не вернули — пошла к правоохранителям. Теперь они проводят проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU