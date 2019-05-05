В Энгельсе водитель Ford выехал на встречку врезался в ЗАЗ Chance
Пострадала пассажирка ЗАЗ
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В Энгельсе вчера ночью, 4 мая, столкнулись Ford и ЗАЗ Chance.
- ДТП случилось в 1:37 у дома №1 по улице Космонавтов. 34-летний мужчина за рулем Ford выехал на встречку и врезался в ЗАЗ, которым управлял 46-летний водитель, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции.
В аварии пострадала 48-летняя пассажирка ЗАЗ Chance. Ее увезли в больницу, а там назначили лечение на дому.
ИСТОЧНИК KP.RU