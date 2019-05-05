Под Саратовом женщина отдала мошеннику 392 тыс. рублей за отмену покупки
Она сообщила аферисту данные карты
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В Татищевском районе Саратовской области местную жительницу мошенник обманул на 392 тыс. рублей.
- По словам женщины, ей пришло смс, что она оплатила покупку, которую не совершала, а чтобы отменить платеж надо позвонить на номер отдела безопасности банка, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Гражданка так и сделала. Во время разговора с аферистом, она сказала ему данные: номер, срок действия и код на обратной стороне карты, тем самым предоставив мошеннику доступ к счету.
После этого у женщины списали более 392 тыс. рублей.
Теперь полиция проводит проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU