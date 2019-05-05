Молодой парень присвоил на турбазе почти 29 тыс. рублей саратовца
Житель поселка потратил со счета потерпевшего 22,7 тыс. и еще 6 тыс. налички украл
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В Саратовской области 38-летний мужчина лишился почти 29 тыс. рублей после отдыха на турбазе.
- Кто-то украл у него 6 тыс. рублей налички и три карты, с которых в магазине оплатили покупки на 22,7 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Впоследствии полиция задержала 21-летнего жителя поселка Карла Маркса. Он признался в преступлении.
Правоохранители возбудили дела за мошенничество и кражу.
Парню выписали подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU