2019-05-05T10:37:19+03:00
Происшествия

Молодой парень присвоил на турбазе почти 29 тыс. рублей саратовца

Житель поселка потратил со счета потерпевшего 22,7 тыс. и еще 6 тыс. налички украл
Ольга Муравлёва
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В Саратовской области 38-летний мужчина лишился почти 29 тыс. рублей после отдыха на турбазе.

- Кто-то украл у него 6 тыс. рублей налички и три карты, с которых в магазине оплатили покупки на 22,7 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Впоследствии полиция задержала 21-летнего жителя поселка Карла Маркса. Он признался в преступлении.

Правоохранители возбудили дела за мошенничество и кражу.

Парню выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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