2019-05-05T08:40:45+03:00
Происшествия

На Буровой улице в Саратове столкнулись Chevrolet и ВАЗ-2110

Пострадали три человека
Ольга Муравлёва
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На пересечении улиц Буровая и Степная в Саратове столкнулись Chevrolet и ВАЗ-2110.

- Пострадали три человека. Двоих госпитализировала «скорая», водителю десятки оказали помощь на месте медики ЦМК, — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.

Предполагается, что мужчина за рулем иномарки ехал по Буровой и решил повернуть на Степную перед ВАЗ-2110, это, предварительно, и стало причиной ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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