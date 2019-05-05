На Буровой улице в Саратове столкнулись Chevrolet и ВАЗ-2110
Пострадали три человека
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На пересечении улиц Буровая и Степная в Саратове столкнулись Chevrolet и ВАЗ-2110.
- Пострадали три человека. Двоих госпитализировала «скорая», водителю десятки оказали помощь на месте медики ЦМК, — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.
Предполагается, что мужчина за рулем иномарки ехал по Буровой и решил повернуть на Степную перед ВАЗ-2110, это, предварительно, и стало причиной ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU