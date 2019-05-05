Саратовский «Сокол» сыграл с обнинским «Квантом» вничью
«Сокол» отстает от лидера турнирной таблицы на одно очко
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Вчера, 4 мая, в Обнинске Калужской области проходил матч местной команды «Квант» и саратовского «Сокола» в рамках 22 тура первенства по футболу среди команд ПФЛ.
Первый мяч в наши ворота пришел на 33 минуте, а на 37-й Илья Сериков сравнял счет, забил ответный гол.
Матч закончился со счетом 1:1.
В Обнинске «Сокол» потерял два очка. Несмотря на это, саратовский клуб теперь отстает от лидера турнирной таблицы — «Торпедо» из Москвы — на одно очко.
Следующий матч у «Сокола» состоится 11 мая с ФК «Калуга» на стадионе «Локомотив».
ИСТОЧНИК KP.RU