Саратовский «Сокол» сыграл с обнинским «Квантом» вничью

СЕГОДНЯ 08:35 2019-05-05T08:35:36+03:00

«Сокол» отстает от лидера турнирной таблицы на одно очко

Изменить размер текста: A A

Вчера, 4 мая, в Обнинске Калужской области проходил матч местной команды «Квант» и саратовского «Сокола» в рамках 22 тура первенства по футболу среди команд ПФЛ.

Первый мяч в наши ворота пришел на 33 минуте, а на 37-й Илья Сериков сравнял счет, забил ответный гол.

Матч закончился со счетом 1:1.

В Обнинске «Сокол» потерял два очка. Несмотря на это, саратовский клуб теперь отстает от лидера турнирной таблицы — «Торпедо» из Москвы — на одно очко.

Следующий матч у «Сокола» состоится 11 мая с ФК «Калуга» на стадионе «Локомотив».

ИСТОЧНИК KP.RU