На переезде в Саратове пьяный водитель снес авто и железнодорожный шлагбаум
Мужчина за рулем «СсангЙонг Кайрон» врезался в «Гранту» и перевернулся
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На железнодорожном переезде на Ново-Астраханском шоссе в Заводском районе Саратова водитель иномарки врезался в «Ладу Гранта» и снес шлагбаум.
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Как стало известно «КП-Саратов», предполагается, что виновник — водитель «СсангЙонг Кайрон». Он был пьян, не справился с управлением, влетел в отечественное авто и перевернулся. От удара сломалась защитная конструкция переезда в поселке Зуборезный.
Отмечается, что задержек поездов и электричек не было, машины быстро убрали.
ИСТОЧНИК KP.RU