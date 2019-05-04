На переезде в Саратове пьяный водитель снес авто и железнодорожный шлагбаум

СЕГОДНЯ 19:28 2019-05-04T19:28:27+03:00

Мужчина за рулем «СсангЙонг Кайрон» врезался в «Гранту» и перевернулся

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На железнодорожном переезде на Ново-Астраханском шоссе в Заводском районе Саратова водитель иномарки врезался в «Ладу Гранта» и снес шлагбаум.

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Как стало известно «КП-Саратов», предполагается, что виновник — водитель «СсангЙонг Кайрон». Он был пьян, не справился с управлением, влетел в отечественное авто и перевернулся. От удара сломалась защитная конструкция переезда в поселке Зуборезный.

Отмечается, что задержек поездов и электричек не было, машины быстро убрали.

ИСТОЧНИК KP.RU