В саратовской квартире кто-то убил 70-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 17:24 2019-05-04T17:33:07+03:00

Старушка погибла от тупой травмы головы и тела

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В Саратове следователи возбудили дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» по факту гибели 70-летней женщины.

- Тело пенсионерки нашли в квартире одного из домов по улице 3-я Степная сегодня, 4 мая. На трупе много повреждений: кровоподтеки, ссадины на лице, предплечьях, а также патологическая подвижность костей носа и левого локтевого сустава, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Судмедэкспертиза установила, что старушка скончалась от тупой сочетанной травмы головы и тела с множественными переломами ребер, повреждением внутренних органов.

Сейчас следователи ищут преступника. Уже допросили соседей и родственников погибшей.

ИСТОЧНИК KP.RU