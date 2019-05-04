В саратовской квартире кто-то убил 70-летнюю женщину
В Саратове следователи возбудили дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» по факту гибели 70-летней женщины.
- Тело пенсионерки нашли в квартире одного из домов по улице 3-я Степная сегодня, 4 мая. На трупе много повреждений: кровоподтеки, ссадины на лице, предплечьях, а также патологическая подвижность костей носа и левого локтевого сустава, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.
Судмедэкспертиза установила, что старушка скончалась от тупой сочетанной травмы головы и тела с множественными переломами ребер, повреждением внутренних органов.
Сейчас следователи ищут преступника. Уже допросили соседей и родственников погибшей.
ИСТОЧНИК KP.RU