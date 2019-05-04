В Саратове с крыши здания детской школы искусств слетела кирпичная кладка

СЕГОДНЯ 17:03 2019-05-04T17:03:26+03:00

Козырек не позволил кирпичам упасть на ступени

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В Саратове сегодня, 4 мая, обрушилась кирпичная кладка крыши во втором подъезде дома №4 на Вишневой улице.

- ЧП случилось в 12:35. Никто не пострадал, жильцов не эвакуировали. Территорию оградили, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

В мэрии отмечают, что инцидент произошел из-за сильного дождя.

- Здание постройки 1960-х годов. В доме располагается детская школа искусств №16. Занятия в ней временно приостановили, — говорится в сообщении городской администрации.

Над входом стоит козырек из полипрофиля. Именно он не позволил кирпичам упасть на ступени. Теперь специализированная организация проведет обследование здания.

ИСТОЧНИК KP.RU