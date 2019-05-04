2019-05-04T18:46:39+03:00
Происшествия

В поселке Саратовской области зять зарезал тещу

Мужчина пришел, чтобы высказать претензии к ее дочери
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области задержан 20-летний ранее судимый парень, которого подозревают в убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Следствия считает, что 3 мая, около 23 часов, юноша пришел домой в 42-летней теще в поселке Советского района. Там он начал высказывать претензии к ее дочери, своей бывшей жене. По мнению мужчины, это привело к распаду их брака.

Во время словестно конфликта с тещей, мужчина ударил женщину гаечным ключом по голове и решил уйти. Но так как теща продолжала его ругать, он вернулся, взял на кухне нож и несколько раз ударил женщину в спину.

4 мая соседи увидели, что дверь дома, где проживала женщина, открыта. Внутри они обнаружили труп односельчанки и вызвали полицию.

После задержания подозреваемый сознался в содеянном. Он был арестован.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На переезде в Саратове пьяный водитель снес авто и железнодорожный шлагбаум
В Вольске водитель иномарки задним ходом сбил пару пенсионеров
На Усть-Курдюмском тракте в Саратове иномарка наехала на подростка
В Саратове мужчина убил бутылкой сожительницу за встречи с соседом
«Протон-Саратов» обыграл «Спарту»
В саратовской квартире кто-то убил 70-летнюю женщину
В Саратове с крыши здания детской школы искусств слетела кирпичная кладка
На выезде из Саратова в Энгельс пробка перед мостом из-за аварии
В Ершове водитель «Опеля» вылетел в кювет
В Саратовской области с начала года 122 сироты получили 120 квартир
На саратовской трассе водитель Toyota врезался в отбойник
В Саратове с дачи бомж украл инструменты на 24,5 тыс. рублей
Студент Эконома: Не стоит торопиться с переездом из Саратова, давайте сделаем наш родной город краше и лучше
Под Саратовом Mercedes врезался в ВАЗ-2107
В доме на Шелковичной в Саратове рецидивист украл документы и деньги
В опрокинувшейся под Саратовом «Ладе Ларгус» пострадали пять человек
Молодой саратовец перевел с карты знакомого деньги и попал под статью
В Балакове рецидивист насильно забрал из кассы магазина 2 тыс. рублей
Саратовчанка обнаружила пропажу телефона после поездки в такси
Под Саратовом столкнулись Peugeot и «Газель»
Саратов ожидает ветреная и дождливая суббота
В Саратове автомобиль после ДТП едва не протаранил жилой дом
В Вольске рыбаки помогли спасти мужчину во время сердечного приступа