В поселке Саратовской области зять зарезал тещу

СЕГОДНЯ 15:47 2019-05-04T18:46:39+03:00

Мужчина пришел, чтобы высказать претензии к ее дочери

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В Саратовской области задержан 20-летний ранее судимый парень, которого подозревают в убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Следствия считает, что 3 мая, около 23 часов, юноша пришел домой в 42-летней теще в поселке Советского района. Там он начал высказывать претензии к ее дочери, своей бывшей жене. По мнению мужчины, это привело к распаду их брака.

Во время словестно конфликта с тещей, мужчина ударил женщину гаечным ключом по голове и решил уйти. Но так как теща продолжала его ругать, он вернулся, взял на кухне нож и несколько раз ударил женщину в спину.

4 мая соседи увидели, что дверь дома, где проживала женщина, открыта. Внутри они обнаружили труп односельчанки и вызвали полицию.

После задержания подозреваемый сознался в содеянном. Он был арестован.

ИСТОЧНИК KP.RU