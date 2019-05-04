2019-05-04T13:53:50+03:00
Общество

В Саратовской области с начала года 122 сироты получили 120 квартир

Планируется объявить аукционы на еще 150 жилых помещений
Ольга Муравлёва
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С начала 2019 года в Саратовской области 122 сироты получили квартиры. Жилые помещения площадью не менее 30 кв. м находятся в Марксе, Красноармейске, Аткарске и Новоузенске.

- За счет гранта из федерального бюджета в этом году объем средств на обеспечение жильем детей-сирот удалось увеличить до 763 млн рублей. Финансовых средств достаточно для улучшения жилищных условий 770 человек, — сказал министр строительства и ЖКХ региона Дмитрий Тепин и добавил, что в мае планируется объявить аукционы на еще 150 жилых помещений.

Напомним, в декабре 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в котором говорится о выделении нашей области гранта на 282,1 млн рублей.

Всего на улучшение жилищных условий в жителей в регионе в 2019 году выделен 1 млрд и 147 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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