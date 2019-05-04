В Саратове с дачи бомж украл инструменты на 24,5 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 12:34 2019-05-04T12:34:13+03:00

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В Саратове полиция вчера, 3 мая, раскрыла кражу, совершенную в декабре 2018 года.

- С заявлением о преступлении в участок 23 декабря обратилась 54-летняя женщина. Она рассказала, что в период с 16 декабря кто-то на ее даче отжал пластиковое окно и украл дрель «Зубр», электропилу, сварочный аппарат «Ресанта» и болгарку на общую сумму 24,5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД.

Правоохранители возбудили дело и установили, что к краже причастен 59-летний бомж. Он уже арестован за аналогичное преступление, признался и в этом.

ИСТОЧНИК KP.RU