В опрокинувшейся под Саратовом «Ладе Ларгус» пострадали пять человек
ДТП случилось в Советском районе
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В Советском районе Саратовской области вчера вечером, 3 мая, водитель «Лады Ларгус» опрокинул свое авто в кювет.
- ДТП случилось в 18:05 на 89-м км автодороги Р-208 «Тамбов — Пенза» — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Казахстаном, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.
В результате аварии пострадали пять человек: 24-летний водитель и четверо пассажиров от 26 до 45 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU