В опрокинувшейся под Саратовом «Ладе Ларгус» пострадали пять человек

СЕГОДНЯ 10:04 2019-05-04T10:04:31+03:00

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В Советском районе Саратовской области вчера вечером, 3 мая, водитель «Лады Ларгус» опрокинул свое авто в кювет.

- ДТП случилось в 18:05 на 89-м км автодороги Р-208 «Тамбов — Пенза» — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Казахстаном, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

В результате аварии пострадали пять человек: 24-летний водитель и четверо пассажиров от 26 до 45 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU