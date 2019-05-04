Молодой саратовец перевел с карты знакомого деньги и попал под статью
Подозреваемый украл со счета 12 тыс. рублей
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В Октябрьском районе Саратова полиция вчера, 3 мая, нашла подозреваемого в краже денег с банковского счета.
- С заявлением 29-летний мужчина обратился 30 апреля. Он рассказал, что ночью 26 апреля знакомый перевел с его карты себе 12 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в УМВД.
Полиция возбудила уголовное дело и доставила в отдел 19-летнего безработного подозреваемого. Деньги он уже успел потратить. Парню выписали подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU