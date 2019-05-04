Саратовчанка обнаружила пропажу телефона после поездки в такси
Полиция нашла вора
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В Саратове полиция вчера, 3 мая, нашла подозреваемого в краже телефона.
- С заявлением 35-летняя женщина пришла 9 марта, почти в шесть утра. Она рассказала, что в период с 4:00 до настоящего момента кто-то украл ее Samsung Galaxy J3. Пропажу гражданка обнаружила после поездки в такси, — сообщили «КП-Саратов» в УМВД.
Потерпевшая оценила ущерб в 12 тыс. рублей.
Правоохранители возбудили дело за кражу и задержали 34-летнего безработного мужчину, ранее уже привлекавшегося по аналогичной статье.
Гражданин признался в преступлении. Ему выписали подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU