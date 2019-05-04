2019-05-04T08:59:52+03:00
Происшествия

Саратовчанка обнаружила пропажу телефона после поездки в такси

Полиция нашла вора
Ольга Муравлёва
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В Саратове полиция вчера, 3 мая, нашла подозреваемого в краже телефона.

- С заявлением 35-летняя женщина пришла 9 марта, почти в шесть утра. Она рассказала, что в период с 4:00 до настоящего момента кто-то украл ее Samsung Galaxy J3. Пропажу гражданка обнаружила после поездки в такси, — сообщили «КП-Саратов» в УМВД.

Потерпевшая оценила ущерб в 12 тыс. рублей.

Правоохранители возбудили дело за кражу и задержали 34-летнего безработного мужчину, ранее уже привлекавшегося по аналогичной статье.

Гражданин признался в преступлении. Ему выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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