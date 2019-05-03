В Саратове автомобиль после ДТП едва не протаранил жилой дом
Машина остановилась в 30 см от стены
Автомобиль едва не врезался в жилой домФото: Ольга Муравлёва
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На улице Танкистов,94, возле стадиона "Авангард" в Кировском районе Саратова столкнулись Lada Xray и Chevrolet Lanos.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», от удара отечественный автомобиль отлетел в сторону и едва не врезался в жилой дом. Он остановился буквально в 30 см от стены. Также у автомобиля отвалилось колесо.
Авария произошла на улице ТанкистовФото: Ольга Муравлёва
Фото: Ольга Муравлёва
По словам очевидцев, обошлось без пострадавших. На месте работали сотрудники ДПС.
ИСТОЧНИК KP.RU