2019-05-03T22:02:44+03:00
Происшествия

В Саратове автомобиль после ДТП едва не протаранил жилой дом

Машина остановилась в 30 см от стены
Ольга Муравлёва
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Автомобиль едва не врезался в жилой домАвтомобиль едва не врезался в жилой домФото: Ольга Муравлёва
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На улице Танкистов,94, возле стадиона "Авангард" в Кировском районе Саратова столкнулись Lada Xray и Chevrolet Lanos.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», от удара отечественный автомобиль отлетел в сторону и едва не врезался в жилой дом. Он остановился буквально в 30 см от стены. Также у автомобиля отвалилось колесо.

Авария произошла на улице Танкистов Фото: Ольга Муравлёва

Авария произошла на улице ТанкистовФото: Ольга Муравлёва

Фото: Ольга Муравлёва

По словам очевидцев, обошлось без пострадавших. На месте работали сотрудники ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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