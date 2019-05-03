В Вольске рыбаки помогли спасти мужчину во время сердечного приступа
Они вызвали медиков и спасателей
Фото Саратовской областной службы спасения
Изменить размер текста:
В Вольске Саратовской области спасли жителя Пензенской области.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, 49-летнему сторожу стало плохо с сердцем на стане за Волгой.
Рыбаки самостоятельно переправили больного на правый берег и вызвали «скорую помощь» и спасателей. Пострадавший был госпитализирован в ЦРБ после оказания первой помощи на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU