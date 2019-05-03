2019-05-03T21:52:33+03:00
Происшествия

В Вольске рыбаки помогли спасти мужчину во время сердечного приступа

Они вызвали медиков и спасателей
Екатерина Семенова
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Фото Саратовской областной службы спасенияФото Саратовской областной службы спасения
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В Вольске Саратовской области спасли жителя Пензенской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, 49-летнему сторожу стало плохо с сердцем на стане за Волгой.

Рыбаки самостоятельно переправили больного на правый берег и вызвали «скорую помощь» и спасателей. Пострадавший был госпитализирован в ЦРБ после оказания первой помощи на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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