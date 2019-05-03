Саратовцам рассказали как выбрать рыбу по глазам

СЕГОДНЯ 18:06 2019-05-03T18:06:04+03:00

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С наступлением тепла жители Саратовской области выбираются на шашлыки, однако не нужно забывать, что в этот период риск отравиться возрастает.

Как рассказали «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре Саратовской области, лучше не покупать мясо в местах нелегальной торговли.

Птица и дичь не должна быть липкой и мокрой, с мутным соком, а само мясо плотным по консистенции, без слизи и крови.

Свежая рыба имеет несильный специфический запах, при нажатия на нее появляется ямка, которая тут же исчезает. Глаза тушки должны быть чистыми и светлыми.

Если вы решили пойти простым путем и купить маринад, нужно еще раз проверить срок годности, а также цельность упаковки. Лучше если в состав будет входить лишь соль, уксус, лук и специи. В дорогу с собой стоит взять еду в сумке-холодильнике.

Эти нехитрые правила позволят вам наслаждаться природой, а не пролежать все выходные на больничной койке. Однако если первые признаки отравления все-таки наступили, следует незамедлительно обращаться в больницу, чтобы инфекция отпустила вас как можно раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU