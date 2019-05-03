2019-05-03T17:49:46+03:00
Общество

Николай Панков: Наши граждане лжи не терпят

Он напомнил о фейковых новостях, связанных с Вячеславом Володиным
Дарья Вострикова
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Депутат Государственной Думы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слов» рассказал о новой попытке информационной атаки на председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Ранее саратовские СМИ получали письма со стихами якобы от имени председателя Госдумы.

- Да, вот уж точно украинские фейконосцы зря сало халявное уминают. Как и их руководители с Порошенко вместе ищут дурнее себя. Там обманывать народ, может, и получалось. Скажу, наши граждане такой лжи не терпят. А уж ложь чуют, как ту свинью неопаленную.

Даже не знают, где у нас в России на карте три картинки: Сочи, Ялта и Озинки? И они, еще что-то пытаются нам навязать? А возможно, их вранье рассчитано на то, чтобы столкнуть нас с дружественным казахским народом? Именно в Озинках область граничит с Казахстаном. Именно оттуда начинается Россия.

Так в чем суть-то вранья, а точнее, нового фейкового вброса? Якобы спикер Госдумы на встречах в Доме ветеранов рассказывал свою автобиографию. Вот уж бред-то какой. Вся степь над этим фейком смеялась. Все встречи проходят публично, не соврешь и ложь не спрячешь. Он на встречах биографию не рассказывает. Может чашку чая с ветеранами выпить. А за ней поинтересоваться, как жизнь у них, какие условия? Как за их здоровьем следят? Песню может послушать в их исполнении. И спросить чем еще помочь.

Напомню, встречи он со старшими, как сын с родителями, проводит. А кто родителям автобиографию рассказывает? Это только вы фейками пытаетесь на Украине историю переписать. А мы чтим своих ветеранов, и историю свою помним.

Жителям спасибо хочу сказать за то, что не верите в чушь и бред заказной. А тем, кто пишет глупости, скажу - это напрасно, даже вредно для вас. Возможно, работодатели ваши назад деньги с вас требовать начнут - за вашу бесполезность. А между тем в России пасхальная неделя. Ошибки прощать надо. Ошибки, но не предательство. На том и вера, и патриотизм держится, — пишет Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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