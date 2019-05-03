В Калининске жена назвала мужа чужим именем и заколола за вспышку ревности

СЕГОДНЯ 17:37 2019-05-03T17:37:11+03:00

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Следователи завели уголовное дело на 39-летнюю жительницу Калининского района за убийство 31-летнего мужа, совершенного при превышении пределов необходимой обороны.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия 2 мая к супругам приехала сестра главы семьи со своим мужем.

Вчетвером они пошли в гараж, чтобы отметить маевку. Ночью 39-летняя хозяйка ушла в дом, чтобы поспать. Чуть позже к ней пришел 31-летний супруг и попытался разбудить.

Спросонья женщина назвала возлюбленного именем мужа сестры и попросила не мешать отдыхать.

Тот не смог спокойно пережить этот поступок, вскипел, и ударил из-за ревности свою половинку по лицу. У женщины весь сон как рукой сняло, она побежала на кухню, схватила нож и объяснила супругу, что если агрессия не прекратиться, она будет защищаться как может.

Муж опять дал ей пощечину. Не давая своей возлюбленной убежать из дома, он снова и снова бил ее по лицу.

Пытаясь защититься, женщина пырнула обидчика ножом в грудь. Чуть позже, осознав что натворила, она вызвала скорую, однако медики констатировали смерть мужчины.

Экспертиза показала, что его жизнь прервалась из-за проникающего колото-резаного ранения грудной клетки слева, с повреждением сердца, осложнившегося массивной кровопотерей.

На допросе в качестве подозреваемой предполагаемая убийца рассказала, как все произошло.

Следствию предстоит выяснить все обстоятельства происшествия, расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU