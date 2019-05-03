2019-05-03T15:05:45+03:00
Общество

В парках Саратовской области открылся летний сезон

Речь идет о двух районах региона
Дарья Вострикова
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Начиная с 1 мая в городских парках Маркса и Ртищево открылся новый летний сезон.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, с утра и до вечера гостей этого события развлекали артисты, аттракционы и фотозоны. Можно было посетить фестиваль волшебных красок, фестиваль по аквагриму или выставку мастеров декоративно-прикладного искусства.

Парк Маркса уже два года участвует в федеральной программе «Комфортная городская среда», благодаря чему в нем появились новые дорожки, лавочки, урны и зеленые насаждения, а также батут «Тарзанка» и карусели «Облачко» и «Фантазия».

На развитие в парка потратили 5,5 млн рублей.

А в ртищевском парке благодаря программе появились мобильная сцена для выступлений, скульптуры героев из мультфильмов, карусели «Твист» и «Железная дорога», а также новые зоны отдыха с арт-объектами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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