В Саратове 1 мая бесследно пропал мужчина с фитнес-браслетом
Он был одет в черный спортивный костюм
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В Ленинском районе Саратова бесследно пропал Иван Камышов.
Как сообщили «КП-Саратов» в поисковом отряде «Лиза Алерт», 38-летний мужчина исчез 1 мая.
По приметам Иван Камышов нормального телосложения, с короткими темно-русыми волосами и голубыми глазами, ростом 175 см.
На момент пропажи был одет в голубую куртку с капюшоном, черно-синюю олимпийку, черные спортивные штаны, черные кроссовки, а на руке у него был фитнес-браслет.
ИСТОЧНИК KP.RU