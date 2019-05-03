В Саратове 1 мая бесследно пропал мужчина с фитнес-браслетом

СЕГОДНЯ 14:37 2019-05-03T14:37:48+03:00

Он был одет в черный спортивный костюм

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В Ленинском районе Саратова бесследно пропал Иван Камышов.

Как сообщили «КП-Саратов» в поисковом отряде «Лиза Алерт», 38-летний мужчина исчез 1 мая.

По приметам Иван Камышов нормального телосложения, с короткими темно-русыми волосами и голубыми глазами, ростом 175 см.

На момент пропажи был одет в голубую куртку с капюшоном, черно-синюю олимпийку, черные спортивные штаны, черные кроссовки, а на руке у него был фитнес-браслет.

ИСТОЧНИК KP.RU