2019-05-03T14:37:48+03:00
Общество

В Саратове 1 мая бесследно пропал мужчина с фитнес-браслетом

Он был одет в черный спортивный костюм
Дарья Вострикова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Ленинском районе Саратова бесследно пропал Иван Камышов.

Как сообщили «КП-Саратов» в поисковом отряде «Лиза Алерт», 38-летний мужчина исчез 1 мая.

По приметам Иван Камышов нормального телосложения, с короткими темно-русыми волосами и голубыми глазами, ростом 175 см.

На момент пропажи был одет в голубую куртку с капюшоном, черно-синюю олимпийку, черные спортивные штаны, черные кроссовки, а на руке у него был фитнес-браслет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Первомай в Балакове пропал дезориентированный мужчина
Саратовцам рассказали как выбрать рыбу по глазам
Николай Панков: Наши граждане лжи не терпят
В Калининске жена назвала мужа чужим именем и заколола за вспышку ревности
В парках Саратовской области открылся летний сезон
Под Балаковом собутыльник угнал у мужчины «Ниву»
В Саратове авария остановила движение трамваев №10
Саратовская спортсменка стала двукратной победительницей Кубка России
Саратовские дома хотят ремонтировать около 50 подрядчиков
Опубликовано видео задержания осквернителя памятника Воинам-танкистам в Саратове
В Калининске раскрыли квартирную кражу
В Балаково ребенок пострадал из-за торопливого водителя-пенсионера
В Саратове кинотеатр «Пионер» исключили из списка памятников культурного наследия
В Саратове юноша отобрал у прохожего деньги и телефон
В Саратове встали трамваи №11
Жители рухнувшего дома Деникина боятся бомжей-грабителей
В Саратове встали трамваи №6
Задержан осквернитель памятника Воинам-танкистам в Саратове