Саратовская спортсменка стала двукратной победительницей Кубка России

СЕГОДНЯ 13:38 2019-05-03T13:38:53+03:00

Она показал лучший результат по гребле на байдарках и каноэ

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С 30 апреля по 5 мая в Краснодаре проходит Кубок России 2019 по гребле на байдарках и каноэ.

Победители состязаний будут участвовать в Европейских играх и в заключительных тренировочных мероприятиях перед этапами Кубка мира.

Саратовская спортсменка Кира Степанова завоевала две награды этих состязаний. Она стала быстрее всех проплыла 200 метров в паре с Анастасией Панченко в байдарке-двойке.

Это же расстояние она прошла лучше всех в одиночку.

ИСТОЧНИК KP.RU