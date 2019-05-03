Саратовская спортсменка стала двукратной победительницей Кубка России
Она показал лучший результат по гребле на байдарках и каноэ
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С 30 апреля по 5 мая в Краснодаре проходит Кубок России 2019 по гребле на байдарках и каноэ.
Победители состязаний будут участвовать в Европейских играх и в заключительных тренировочных мероприятиях перед этапами Кубка мира.
Саратовская спортсменка Кира Степанова завоевала две награды этих состязаний. Она стала быстрее всех проплыла 200 метров в паре с Анастасией Панченко в байдарке-двойке.
Это же расстояние она прошла лучше всех в одиночку.
ИСТОЧНИК KP.RU