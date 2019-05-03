Саратовские дома хотят ремонтировать около 50 подрядчиков

СЕГОДНЯ 13:08 2019-05-03T13:08:17+03:00

Они подали свои кандидатуры на конкурс

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Около 50 местных, а также иногородних фирм подали заявки на конкурс по предварительному отбору подрядчиков для капремонта в Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ области, каждая из компаний должна быть включена в реестр квалифицированных подрядных организаций, а также не иметь контрактов, расторгнутых из-за допущенных нарушений в течении трех лет.

Пройти конкурс сможет тот подрядчик, у которого есть допуск саморегулируемой организации, документы с подтверждением квалификации всех работник и опыт в проведении капремонта.

С начала года Фонд принял строительные работы на 73 домах, заключил 671 договор и объявил 3172 электронных аукциона.

ИСТОЧНИК KP.RU