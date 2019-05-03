В Балаково ребенок пострадал из-за торопливого водителя-пенсионера

СЕГОДНЯ 12:29 2019-05-03T12:29:59+03:00

Машину где он сидел не захотел пропускать другой автомобиль

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Вчера,2 мая,в 13:20 у дома №17 на улице Факел Социализма в Балаково 72-летний водитель «Лада-111930» устроил ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном УГИБДД, мужчина решил не уступать дорогу едущему по главной полосе автомобилю «Лада gfl110» под управлением 34-летнего мужчины.

В результате его торопливости машины столкнулись. В аварии пострадал 8-летний мальчик, из салона ВАза, который ехал по правилам.

Ребенка госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU