В Балаково ребенок пострадал из-за торопливого водителя-пенсионера
Машину где он сидел не захотел пропускать другой автомобиль
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Вчера,2 мая,в 13:20 у дома №17 на улице Факел Социализма в Балаково 72-летний водитель «Лада-111930» устроил ДТП.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном УГИБДД, мужчина решил не уступать дорогу едущему по главной полосе автомобилю «Лада gfl110» под управлением 34-летнего мужчины.
В результате его торопливости машины столкнулись. В аварии пострадал 8-летний мальчик, из салона ВАза, который ехал по правилам.
Ребенка госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU