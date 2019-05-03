В Саратове кинотеатр «Пионер» исключили из списка памятников культурного наследия

СЕГОДНЯ 12:24 2019-05-03T12:26:59+03:00

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Саратовский кинотеатр «Пионер», расположенный в бывшем здании собора Святого Климента, исключили из списка памятников культурного наследия.

Такое решение принял начальник областного управление по охране объектов культурного наследия Владимир Мухин на этой неделе. Приказ от 25 апреля опубликован в интернете в минувший вторник, 30 апреля. Согласно ему здание собор Святого Клемента, 1880 года постройки, на проспекте Кирова, 11 исключено из списка объектов историко-культурного наследия, расположенных в Саратовской области. Творение русского архитектора Михаила Грудистова, здание бывшего собора находился в этом статусе с 19 июня 2001 года, согласно приказу минкульта области.

Вид кинотеатра в 1960-х годах 20 века. Фото сайта oldsaratov.ru

Сделанная в прошлом, 2018 году, экспертиза показала, что в здании с историей, насчитывающей два века, не сохранилось ничего, что напоминало бы о том, что там когда-то была католический собор. Заключение подготовил профессор Тамбовского государственного технического университета Олег Демин. На основании этого заключения Владимир Мухин и подготовил свой приказ.

Католический костел, который в 1930 годы превратили в кинотеатр. Фото сайта catholicsar.ru

С возражениями и открытым письмом к владельцу кинотеатра Алексею Колесникову тогда же, в ноябре 2018 года, выступили краеведы интернет-проекта "Старый Саратов". Они прямо заявили, что «заключение эксперта (что показательно, приглашенного из другого города) является поверхностным и направленным на удовлетворение запросов заказчика экспертизы – владельца здания.

Старый Саратов ибашни костела. Фото catholicsar.ru

Несмотря на проведение общественных слушаний, о которых заявляли в Управлении, и позицию краеведов, Владимир Мухин принял решение об исключении объекта из списка памятников культурного наследия.

Теперь владелец «Пионера» не ограничен ничем при перестройке или сносе этого здания.

ИСТОЧНИК KP.RU