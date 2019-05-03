2019-05-03T12:20:46+03:00
Происшествия

В Саратове юноша отобрал у прохожего деньги и телефон

Злоумышленника доставили в отдел
Дарья Вострикова
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Вчера, 2 мая, полиция Ленинского района раскрыла грабеж в отношении 37-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, грабитель настиг свою жертву 28 марта в 21:50 у дома №23 на улице Ломоносова.

Он отобрал у прохожего почти 2 тыс. рублей и телефон марки Samsung.

Предполагаемого грабителя задержали, завели на него уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

Отметим, что 22-летний парень не стал отрицать своей вины, а сразу во всем признался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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