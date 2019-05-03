Сельская библиотека в Балтае получит 117 книг из столицы
Издания собрали в рамках всероссийской акции
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В Балтайском районе царевщинская сельская библиотека получит 117 новых детских книг и журналов из Москвы в рамках акции «Дарите книги с любовью».
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, это одно из старейших учреждений региона, которое находится в здании усадьбы графа Нессельроде. Часть из этих книг перешли в библиотеку СГУ.
В год за культурным обогащением постоянно приходят более 240 читателей. Теперь у них появится еще один повод заглянуть в любимое место
Организатор всероссийской акции — Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя».
ИСТОЧНИК KP.RU