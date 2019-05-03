Валерий Радаев отправится на «Бессмертный полк» с фотографией своего деда

СЕГОДНЯ 10:19 2019-05-03T10:19:58+03:00

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Сегодня, 3 мая, губернатор Саратовской области Валерий Радаев опубликовал на своей странице в соцсети Instagram приглашение для горожан присоединиться к «Бессмертному полку».

- Мой дед Утков Иван Федорович ушел на фронт в 41-ом. Бабушка получила похоронку лишь в конце войны. Там было написано, что Иван Федорович Утков погиб в 42-ом. Я родился намного позже и не знал своего деда. Но с его фотографии начинается наш семейный альбом. Бабушка рассказывала, что он был очень добрым человеком, сильным, умелым. Всегда был готов помочь друзьям и соседям. Очень любил свою семью, дом, село, в котором жили. Когда началась война, ушел воевать и не вернулся. Для меня он всегда будет героем, отдавшим свою жизнь за Родину. 9 мая с портретом Ивана Федоровича Уткова я пройду в рядах «Бессмертного полка». В годы Великой Отечественной войны погибли миллионы наших людей. Приглашаю саратовцев принять участие в шествии «Бессмертного полка», пройти с портретами родных и почтить память героев войны - защитников Родины, — написал Валерий Радаев.

Он призвал граждан делиться своими историями о героях Великой Отечественной войны. А для того,чтобы их было легче найти, пользоваться хэштэгом #ВоспоминанияоГероях.

ИСТОЧНИК KP.RU