В Саратове в субботу пройдут четыре ярмарки

СЕГОДНЯ 09:49 2019-05-03T09:49:15+03:00

Там можно будет купить товары местных производителей

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В предстоящую субботу, 4 мая, в Саратове пройдет четыре сельскохозяйственные ярмарки «выходного дня».

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, мероприятия пройдут на рынках в Юбилейном и Комсомольском, на пересечении улиц Пензенская и Томская, а также на торговой площадке «ТК на Топольчанской».

С 8:00 до 16:00 горожане смогут купить овощи, мясо, рыбу, мед и другие продукты питания местных производителей.

ИСТОЧНИК KP.RU