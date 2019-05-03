В Саратове в субботу пройдут четыре ярмарки
Там можно будет купить товары местных производителей
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В предстоящую субботу, 4 мая, в Саратове пройдет четыре сельскохозяйственные ярмарки «выходного дня».
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, мероприятия пройдут на рынках в Юбилейном и Комсомольском, на пересечении улиц Пензенская и Томская, а также на торговой площадке «ТК на Топольчанской».
С 8:00 до 16:00 горожане смогут купить овощи, мясо, рыбу, мед и другие продукты питания местных производителей.
ИСТОЧНИК KP.RU