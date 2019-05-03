В Саратове трижды судимый мужчина признался в краже телефона у подруги

СЕГОДНЯ 09:42 2019-05-03T09:42:16+03:00

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Вчера, 2 мая, полиция Ленинского района раскрыла кражу телефона у 48-летней женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам заявительницы ночью с 23 на 24 апреля ее 22-летний знакомый оставил ее без смартфона марки Honor.

Он унес телефон из ее квартиры на Терновом проезде,3.

Сумма ущерба составила 15 тыс. рублей.

Предполагаемого вора задержали, изъяли похищенное и поместили под подписку о невыезде. Он во всем признался.

ИСТОЧНИК KP.RU