В Саратове трижды судимый мужчина признался в краже телефона у подруги
Его задержали
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Вчера, 2 мая, полиция Ленинского района раскрыла кражу телефона у 48-летней женщины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам заявительницы ночью с 23 на 24 апреля ее 22-летний знакомый оставил ее без смартфона марки Honor.
Он унес телефон из ее квартиры на Терновом проезде,3.
Сумма ущерба составила 15 тыс. рублей.
Предполагаемого вора задержали, изъяли похищенное и поместили под подписку о невыезде. Он во всем признался.
ИСТОЧНИК KP.RU