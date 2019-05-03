2019-05-03T09:38:48+03:00
Общество

В Саратове пройдет турнир по мини-футболу, посвященный Героям Отечества

Мероприятие приурочено к празднованию Дня защиты детей
Дарья Вострикова
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В Саратове 12 мая в гимназии №7 пройдет турнир по мини-футболу, посвященный Героям Отечества и приуроченный к празднованию Дня защиты детей.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, в состязании примут участие команды города и районов области. Возраст спортсменов варьируется от 11 до 15 лет.

Попасть на турнир может бесплатно любой желающий. Финал пройдет 2 июня на стадионе «Авангард».

Соревнования организовывает мэрия, Саратовское региональное отделение общественной организации «Российская ассоциация героев» и городская Дума.

ИСТОЧНИК KP.RU

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