В Саратове пройдет турнир по мини-футболу, посвященный Героям Отечества
Мероприятие приурочено к празднованию Дня защиты детей
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В Саратове 12 мая в гимназии №7 пройдет турнир по мини-футболу, посвященный Героям Отечества и приуроченный к празднованию Дня защиты детей.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, в состязании примут участие команды города и районов области. Возраст спортсменов варьируется от 11 до 15 лет.
Попасть на турнир может бесплатно любой желающий. Финал пройдет 2 июня на стадионе «Авангард».
Соревнования организовывает мэрия, Саратовское региональное отделение общественной организации «Российская ассоциация героев» и городская Дума.
ИСТОЧНИК KP.RU