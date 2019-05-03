2019-05-03T08:57:42+03:00
Происшествия

На Елшанском кладбище мотоциклист на огромной скорости влетел в иномарку

Водителя двухколесного транспорта госпитализировали
Дарья Вострикова
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Вчера, 2 мая, на Елшанском кладбище водитель мотоцикла на огромной скорости влетел в серебристую иномарку.

Об этом сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов».

Водитель двухколесного «Муравья» объяснил, что у него «заклинил газ», после чего его госпитализировали.

На месте работала следственно-оперативная группа, обстоятельства аварии выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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