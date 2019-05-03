2019-05-03T08:02:12+03:00
Происшествия

В Саратове девушка украла у собутыльницы золото и сотовый телефон

Он причинил ущерб на общую сумму 30 тыс. рублей
Дарья Вострикова
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Вчера, 2 мая, полиция Заводского района раскрыла кражу у 29-летней женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, в ночь с 27 на 28 апреля гражданка пила спиртное со своим знакомым в квартире по 5-му Динамовскому проезду. После банкета она обнаружила пропажу сотового телефона LG и золотой цепочки с кулоном овальной формы.

Сумма похищенного составила 30 тыс. рублей.

По подозрению в краже задержали 22-летнюю девушку, которая призналась в похищенном и рассказала, что сдала вещи в скупку.

На нее завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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