В Саратове девушка украла у собутыльницы золото и сотовый телефон
Он причинил ущерб на общую сумму 30 тыс. рублей
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Вчера, 2 мая, полиция Заводского района раскрыла кражу у 29-летней женщины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, в ночь с 27 на 28 апреля гражданка пила спиртное со своим знакомым в квартире по 5-му Динамовскому проезду. После банкета она обнаружила пропажу сотового телефона LG и золотой цепочки с кулоном овальной формы.
Сумма похищенного составила 30 тыс. рублей.
По подозрению в краже задержали 22-летнюю девушку, которая призналась в похищенном и рассказала, что сдала вещи в скупку.
На нее завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU