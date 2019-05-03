Под Балаковом собутыльник угнал у мужчины «Ниву»
Злоумышленника поймали в тот же день
Изменить размер текста:
В Балаковском районе Саратовской области полиция вчера, 1 мая, раскрыла угон.
- Заявление от 51-летнего мужчины поступило вечером того же дня. Он рассказал, что в 15:00 с его дачного участка в товариществе «Заканальные пески» собутыльник угнал его «Ниву», — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Полиция нашла 38-летнего злоумышленника и возбудила уголовное дело. Разбитую машину вернули владельцу под расписку.
ИСТОЧНИК KP.RU