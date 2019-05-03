2019-05-03T14:40:24+03:00
Происшествия

Под Балаковом собутыльник угнал у мужчины «Ниву»

Злоумышленника поймали в тот же день
Ольга Муравлёва
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В Балаковском районе Саратовской области полиция вчера, 1 мая, раскрыла угон.

- Заявление от 51-летнего мужчины поступило вечером того же дня. Он рассказал, что в 15:00 с его дачного участка в товариществе «Заканальные пески» собутыльник угнал его «Ниву», — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Полиция нашла 38-летнего злоумышленника и возбудила уголовное дело. Разбитую машину вернули владельцу под расписку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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