На Соколовой в Саратове сгорел деревянный дом
Огнеборцы не дали пламени распространиться на жилое строение
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Сегодня ночью, 2 мая, в Саратове сгорел одноэтажный нежилой дом, к которому примыкает двухэтажное жилое строение.
- Пожар случился на улице Соколовая, 168. Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание и пламя дальше не распространилось, — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.
Никто из людей не пострадал. На месте также работали ЦМК, Горгаз, СПГЭС и полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU